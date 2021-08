A patente da Apple imagina o MacBook com teclado virtual adaptável

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma patente concedida recentemente revela que a Apple examinou um MacBook que adota uma abordagem um tanto não convencional em seus métodos de entrada. Em vez de ter um teclado físico como um laptop normal, ele possui uma área virtual que se adapta ao caso de uso.

A patente mostra algumas imagens: uma com layout QWERTY normal reto, outra com layout ergonômico dividido e ainda outra que não possui teclado nenhum, apenas botões para controles.

É claro que, se a Apple alguma vez seguisse esse caminho, não seria a primeira empresa a brincar com a ideia de substituir botões físicos por uma área virtual para teclas e outros controles.

A Asus - como um exemplo - lançou alguns produtos com monitores secundários, bem como um dispositivo conceito chamado Precog . Este tinha uma segunda tela em vez de um teclado.

A ideia é que pode ser uma superfície versátil e multiuso. Suspeitamos que a Apple estava pensando em linhas semelhantes quando examinou essa ideia.

Embora a patente da Apple só tenha sido concedida recentemente - e descoberta pela Patently Apple - ela foi apresentada alguns anos atrás, junto com outras idéias de como os MacBooks poderiam interagir.

Por exemplo, a barra de espaço no teclado virtual pode ser usada para inserir gestos de deslizar em vez de apenas tocar nele. O Macbook também pode apresentar áreas para interação física.

Retratado em algumas dessas imagens de patentes, você verá áreas no dispositivo que podem ser usadas para Touch ID, bem como uma área onde você poderia descansar seu telefone para carregá-lo sem fio. Ou, para os criadores, uma área para colocar um dispositivo de controle físico como um dial.

Como acontece com qualquer patente da Apple, é claro, só porque existe, não significa que algum dia verá a luz do dia em um produto lançado no mercado. Portanto, não espere um MacBook de tela dupla com teclado virtual tão cedo.