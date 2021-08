A Apple espera lançar um Mac mini de última geração redesenhado nos próximos meses

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está preparando um Mac mini topo de linha para lançamento nos próximos meses, um que ofereceria um design atualizado e hub de portas.

Conforme relatado por Mark Gurman da Bloomberg em seu último boletim informativo Power On, a gigante de Cupertino está pronta para fornecer uma substituição para seu modelo Intel de nível profissional, com sugestões de que o dispositivo também pode ser chamado de Mac mini M1X.

Ele viria após o Mac mini que a empresa lançou no final de 2020, o primeiro da linha a apresentar o processador M1 da própria Apple.

Não está claro neste estágio se o futuro M1X também substituiria o M1, mas a sugestão de um apelo de alta tecnologia aparentemente permitiria que o novo modelo ficasse acima da geração atual.

“O Mac mini é usado para tarefas mais básicas, como streaming de vídeo, mas muitas pessoas o usam como uma máquina de desenvolvimento de software, como um servidor ou para suas necessidades de edição de vídeo.

"A Apple sabe disso, então manteve o modelo da Intel por perto. Bem, espera-se que isso vá embora nos próximos meses com um Mac mini M1X topo de linha. Ele terá um design atualizado e mais portas do que o modelo atual." Disse Gurman.

Esta não é a primeira vez que ouvimos rumores da indústria no mesmo sentido.

No início deste mês, outro vazamento do Mac mini sugeriu que a revisão incluiria uma entrada HDMI e Ethernet, quatro portas Thunderbolt 4 e dois slots USB-A, entre outras mudanças fundamentais no design.

Se os rumores forem corretos, é provável que o Mac mini M1X seja lançado junto com os dispositivos MacBook mais recentes, que devem ser modelos Pro de 14 e 16 polegadas .

Até ouvirmos qualquer coisa firme, entretanto, teremos que ser pacientes.

