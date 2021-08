AppleCare + agora sendo vendido em incrementos de um ano para Mac

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple agora está vendendo sua cobertura de garantia de danos acidentais AppleCare + para Mac em incrementos de um ano, conforme relatado por Mark Gurman em seu último boletim informativo Power On .

A mudança não vem do nada, já que a Apple já oferece um ano de assinaturas AppleCare + diretamente de um Mac recém-adquirido há cerca de um mês, mas agora a opção se expandiu para poder ser comprada no varejo da Apple e loja online, aplicativo móvel e linha direta de suporte por telefone.

Dois anos atrás, a Apple introduziu a opção de inscrição no AppleCare + mensalmente, mas agora estamos vendo uma opção que fica entre um período de renovação de 30 dias e um plano fixo de três anos.

Claro, no estilo típico da Apple, o preço não vem em uma taxa de um para um com o plano tradicional de três anos, oh não - esta nova opção anual vem com um pequeno prêmio dependendo de qual marca e modelo você planeja na cobertura.

Como exemplo, vamos pegar o laptop mais luxuoso da linha da Apple, o MacBook Pro de 16 ". Um plano padrão AppleCare + de três anos custaria £ 399 / $ 379 por ano, mas sob o novo plano anual, três anos consecutivos por US $ 139 seria mais de US $ 40 a mais do que apenas comprar o pacote completo de três anos com antecedência. Claro, há dois benefícios óbvios para esta nova opção anual - um é que ela permite que você dê ao seu Mac alguma proteção extra, apesar de não ser pode pagar o preço completo do AppleCare + na compra e, em segundo lugar, oferece a oportunidade de pular a renovação por um segundo ou terceiro ano, caso decida que não precisa mais da cobertura extra ou opte por desistir de sua máquina por um novo ou totalmente diferente modelo completamente.

No momento, não parece que as assinaturas anuais do AppleCare + para Mac ainda estejam disponíveis no Reino Unido, mas como a Apple está dando um amplo lançamento nos Estados Unidos, esperamos ver um lançamento global em breve.