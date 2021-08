Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O MacBook Air está recebendo seu redesenho há muito esperado, e Silver e Space Grey não serão as únicas duas opções de cores que parece desta vez.

De acordo com o relatório do frequentemente respeitável analista Ming-Chi Kuo, a Apple planeja lançar um MacBook Air totalmente redesenhado no início do próximo ano em uma variedade de opções de cores semelhantes à forma como o iMac de silício da Apple foi lançado no início deste ano em sete tons diferentes.

Não está claro neste ponto se o próximo MacBook Air terá ou não molduras brancas para corresponder correspondentemente com os iMacs atualizados, mas Apple YouTuber Max Tech certamente acredita que esse será o caso.

O relatório Kuo hoje corrobora rumores anteriores indicando que os novos MacBook Airs se inspirarão na série iPad Pro e iPhone 12, imitando seu design de chassi totalmente plano e removendo qualquer indicação de curvatura ao redor da tampa superior e parte inferior das máquinas .

A nota de Kuo não menciona a Touch Bar, mas todas as indicações mostram que a Apple está planejando abandoná-la totalmente no lançamento de seu próximo MacBook Pro e não expandir sua inclusão na linha Air como rumores muitos anos atrás poderiam ter sugerido.

Se o recente lançamento de teclados sem fio atualizados da Apple oferece alguma pista, é que a empresa vê o futuro do teclado do Mac parecendo bastante normal em comparação com o que sempre foi, exceto apenas desta vez com a inclusão em tempo integral de um leitor de Touch ID.

