Parallels 17 traz o Windows 11 para Macs

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você deseja executar a versão mais recente do Windows em seu Mac , o Parallels Desktop oferece suporte, pois a versão mais recente agora oferece suporte ao Windows 11 para Macs baseados em Intel e M1.

O Parallels 17 apresenta uma série de novas melhorias de desempenho e pequenos ajustes, tudo em um esforço para tornar o software Windows mais fácil de rodar em Macs sem a necessidade de passar pelo Boot Camp - que nem mesmo é mais compatível com os mais recentes Macs de silício da Apple .

Além do suporte ao Windows 11, o Parallels 17 oferece tempos de retomada até 38% mais rápidos, gráficos 2D 25% mais rápidos e desempenho OpenGL seis vezes melhor. Em um Mac M1, você pode esperar que esses números caiam em algum lugar entre a faixa de 20% a 33%, de acordo com a empresa.

Há algo importante a se observar, no entanto, é o fato de que o Parallels em qualquer Mac de silício da Apple só será capaz de rodar Windows em versões ARM do sistema operacional da empresa baseada em Redmond. O júri ainda não decidiu se o Windows em ARM é realmente real ou não , então se você não verificou se os aplicativos que você precisa usar são suportados, você deve ter cuidado antes de se livrar do seu PC com Windows.

Outras pequenas melhorias na experiência do usuário incluem o reconhecimento da bateria, o que significa que o Parallels colocará o Windows em um modo de economia de energia, assim como o seu Mac faria nativamente. Melhorias no modo Coerência também estão estreando este ano.

Caso você esteja fora do circuito, o modo Coherence é um dos recursos mais populares do Parallels Desktop e permite que os usuários executem um único aplicativo do Windows diretamente no macOS e junto com outros aplicativos do Mac, em vez de precisar abrir todo o desktop do Windows. Os usuários que procuram trabalhar sem interrupções certamente ficarão entusiasmados, já que este ano, o modo Coherence bloqueia todos os pop-ups não relacionados do Windows, como alertas de atualizações, desligamentos automáticos e telas de entrada na conta.

Outras pequenas melhorias incluem melhorias para arrastar e soltar entre aplicativos Windows e Mac e suporte a inicialização segura por meio de um TPM virtual para "níveis mais altos de proteção de dados".

O preço começa em $ 79,99 / £ 69,99 por ano para uma nova assinatura ou $ 99,99 / £ 89,99 por ano para uma nova licença perpétua. Se você já tem alguma edição do Parallels e deseja atualizá-lo, você só precisará desembolsar $ 49,99 / £ 39,99 para comprar a versão 17 ou atualizar para uma licença perpétua anual.