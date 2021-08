Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple provavelmente anunciará uma nova série do iPhone neste outono , como costuma fazer, mas de acordo com novos registros no banco de dados da Comissão Econômica da Eurásia (via MacRumours ), ela também pode revelar uma série de outros novos produtos de hardware em setembro e outubro.

As listagens são para novos modelos Mac e Apple Watch, nenhum dos quais foi anunciado. Parece haver seis novos "identificadores" do Apple Watch (A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 e A2478), todos provavelmente pertencentes ao próximo Apple Watch Series 7 que chegará rodando watchOS 8 . Os últimos rumores sugerem que o relógio deste ano será redesenhado, com engastes mais finos, tecnologia de exibição atualizada, um chip S7 menor e mais recursos de saúde.

O banco de dados ECC também listou A2442 e A2485 - ambos novos Macs, talvez até os supostos modelos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas . Espera-se que eles apresentem um chip de silício da Apple atualizado (o M1X ou M2), bem como um novo design que dispensa a barra de toque. Eles podem até embalar mais portas, como um slot para cartão SD, uma porta HDMI e portas Thunderbolt 4. Eles também poderiam adicionar a tecnologia MagSafe para carregamento e vir com monitores mini-LED.

Os documentos também incluem novos modelos de iPhone. Lembre-se de que a Apple tem que publicar todos os produtos com criptografia ou ferramentas criptográficas com a Comissão Econômica da Eurásia, então estamos supondo que é por isso que essas listagens estão surgindo antes de qualquer anúncio ou mostruário de hardware do outono.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 4 Agosto 2021

Suspeitamos que os novos modelos ‌iPhone 13‌ e o Apple Watch Series 7 serão lançados em setembro, mas os modelos MacBook Pro podem chegar em um evento em outubro.