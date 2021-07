Um MacBook Air com tela Mini LED está a caminho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma nova versão do MacBook Air está a caminho com tecnologia Mini LED semelhante aomais recente iPad Pro de 12,9 polegadas . Já acreditamos que a tecnologia - junto com o USB-C - chegará a uma nova versão do iPad mini .

A notícia é cortesia do observador serial da Apple, Ming-Chi Kuo, que tem um bom histórico quando se trata de previsões. No entanto, ele acredita que o Mini LED Air pode não estar conosco até meados de 2022, o que faria sentido considerando que o atual MacBook Air só foi lançado em novembro.

A Apple realmente chama a tecnologia Liquid Retina XDR e já estamos esperando que ela apareça no MacBook Pro - isso seria uma progressão natural para a tecnologia. No entanto, é mais surpreendente que possa aparecer no ar.

Já houve rumores de que um novo Air poderia vir em um estilo multicolorido semelhante ao do iMac.

Já esperamos que a linha de MacBook Pro seja renovada este ano com modelos de 14 e 16 polegadas que serão baseados apenas em silicone da Apple.

Kuo acrescentou que acredita que as remessas globais de MacBooks crescerão para 20 milhões a 22 milhões de unidades em 2022, já que as pessoas optam por atualizar para os modelos baseados em silicone da Apple, especialmente se houver um novo chip M2 ou M1X este ano e especialmente se a Apple descartar qualquer Intel versão dos novos notebooks.