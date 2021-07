Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple começou a distribuir seu M1 iMac em maio e, segundo as contas, é um grande passo na direção certa. No entanto, alguns se perguntaram por que a empresa de Cupertino optou apenas por um modelo de 24 polegadas . E quanto àqueles que procuram um substituto para o Intel iMac de 27 polegadas?

Bem, uma alternativa / substituição para isso também poderia estar nas cartas, com pelo menos um especialista da indústria até mesmo sugerindo que poderia haver um aumento no tamanho da tela e um novo processamento de silício da Apple.

Mark Gurman da Bloomberg, que é renomado por seu conhecimento interno da Apple , está inflexível de que um Apple Silicon iMac de tela maior será anunciado mais cedo ou mais tarde: "Eu ainda acredito que um ‌iMac‌ maior e redesenhado para substituir os modelos Intel de 27 polegadas é no caminho ", escreveu ele para seu boletim informativo Power On.

"A Apple aumentando o tamanho da tela do modelo menor de 21,5 polegadas para 24 polegadas parece indicar que o modelo de 27 polegadas também poderia ter um aumento de tamanho."

Ele também acredita que o novo modelo virá com um CPU atualizado - um M1X ou mesmo M2X: "Não acho, porém, que a Apple vá lançar o modelo maior com o mesmo chip M1 do modelo menor. Provavelmente será um M1X, a versão mais robusta do ‌M1‌ atual ou um M2X. "

Temos com certeza uma atualização do iMac de 27 polegadas, com a última geração lançada em agosto de 2020. Felizmente, a Apple não acabou de decidir que 24 polegadas é uma solução de tamanho único.