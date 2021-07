Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple vai retirar a Touch Bar do próximo MacBook Pro ainda este ano, de acordo com analistas da indústria.

Rumores sugeriram repetidamente que a barra interativa, que foi introduzida pela primeira vez em 2016 e projetada para substituir as teclas F do teclado, deve ser descartada na linha do MacBook Pro 2021 . Agora, os analistas da Display Supply Chain Consultants (DSCC) apoiaram as sugestões.

Em um novo relatório , o DSCC aponta que a Touch Bar é atualmente o terceiro maior usuário de telas OLED, com suas fontes indicando que a Apple irá "cancelar a Touch Bar" em um MacBook Pro futuro.

"As barras de toque continuam a ser o aplicativo nº 3, com uma participação de unidade de 18% e participação de receita de 1,2% no primeiro trimestre de 21", diz o relatório.

"Esperamos que as Touch Bars sejam ultrapassadas pelos tablets quando a Apple começar a adotar o iPad AMOLED de 10,9”. Além disso, nossas fontes sugerem que a Apple pode cancelar a Touch Bar no futuro. "

Como dizemos, essa dica não está saindo do nada - um relatório da Bloomberg e do confiável informante da indústria Ming-Chi Kuo sugeriu já em janeiro que a barra de toque seria descartada em um retorno às teclas físicas.

Claro, também é importante apontar que tudo isso ainda é uma informação não confirmada - e não saberemos com certeza até que a Apple lance a próxima geração de dispositivos MacBook Pro ainda este ano.

Isso pode ser no início de setembro, embora com a empresa frequentemente dividindo seus eventos ao longo do terceiro e quarto trimestre, é mais provável que seja no final de outubro ou novembro. O MacBook Pro M1 e o MacBook Air M1 do ano passado, por exemplo, foram ambos apresentados em novembro de 2020.

Portanto, em resumo, ainda temos de esperar um pouco antes de sabermos qual será o destino da Touch Bar - mesmo que os sinais estejam apontando em uma direção consistente.

Entretanto, entre agora e o anúncio oficial, com certeza manteremos você informado sobre todos os boatos e boatos.

