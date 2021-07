Recursos ausentes do macOS Monterey: O que está faltando no beta público e nos Macs Intel?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou a versão beta pública do macOS Monterey e, portanto, está disponível para qualquer pessoa testar, desde que seu Mac atenda aos requisitos de sistema do macOS 12.

As recomendações beta usuais se aplicam - não instale em um dispositivo que você precisa todos os dias ou no qual confie. Veja como instalá-lo se você quiser.

Mas há um recurso importante que está faltando no beta público e é o Controle Universal , a capacidade de usar o trackpad ou o mouse de um Mac em outras telas de Mac e iPads também. Vimos uma demonstração disso durante a apresentação do desenvolvedor da Apple (na WWDC 2021 ) no mês passado e ela usa elementos de outras tecnologias da Apple que permitem que seus dispositivos funcionem juntos, como Continuidade e Handoff .

Também é semelhante ao Sidecar , a tecnologia que permite que você use seu iPad como um segundo monitor para o seu Mac.

Os desenvolvedores também não tiveram acesso ao Universal Control dentro dos betas que tiveram, mas presumivelmente isso chegará para teste nos próximos meses, antes de um lançamento no final do ano.

O que a Apple também não falou é que o macOS Monterey oferecerá aos usuários do Apple Silicon - aqueles com Apple M1 ao invés de Macs baseados em Intel - alguns recursos extras.

Embora haja uma razão clara para tentar vender os proprietários de Mac para novos modelos baseados em M1, a Apple pode não ter falado muito sobre isso, pois somos levados a acreditar que alguns novos Macs com processadores Intel ainda estão a caminho, potencialmente mais elevados -end iMacs e Mac Pros com processadores Xeon. E não vai querer que esses Macs - que custam vários milhares de dólares - pareçam desatualizados no lançamento.

Aqui estão todos os recursos que a Apple lista em suas páginas de visualização do macOS Monterey como não funcionando em Macs baseados em Intel que executam o macOS Monterey. Alguns deles fazem mais sentido do que outros - por que os recursos do Maps não seriam possíveis na Intel, por exemplo? Mas muitos deles claramente usam o processador neural do M1.

Inspirado no modo Retrato no iPhone e alimentado pelo chip M1, este novo efeito de vídeo coloca o foco em você - não no que está atrás de você.

Seu Mac agora permite que você interaja com o texto em qualquer imagem. Clique em um endereço e ele abre no Maps. Ligue, envie uma mensagem ou salve qualquer número de telefone que você vir. Você pode copiar e colar como faria com qualquer outro texto. E detalhes pessoais e informações de imagens nunca saem do seu dispositivo.

Explore cidades com detalhes sem precedentes para estradas, bairros, árvores, edifícios e muito mais. Visite incríveis marcos 3D, como a Ponte Golden Gate, nos mapas diurno e escuro.

Descubra a beleza natural da Terra com um globo rico e interativo. Explore novos detalhes aprimorados para cadeias de montanhas, desertos, florestas tropicais, oceanos e muito mais.

O ditado do teclado melhora à medida que você usa seu dispositivo, personalizando com o tempo. O ditado no dispositivo ajuda a proteger sua privacidade, realizando todo o processamento totalmente offline. O ditado na pesquisa usa o ditado baseado no servidor.

Com o ditado no dispositivo, você pode ditar texto de qualquer tamanho sem um tempo limite (anteriormente limitado a 60 segundos).

As últimas vozes de conversão de texto em voz neurais estão agora disponíveis em mais idiomas: sueco (Suécia), dinamarquês (Dinamarca), norueguês (Noruega) e finlandês (Finlândia).

