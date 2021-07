Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está lançando o primeiro beta público do macOS Monterey . Isso significa que os testadores beta públicos, ou qualquer não desenvolvedor, podem baixar e experimentar a nova atualização em seu iMac, MacBook, MacBook Pro ou qualquer outro tipo de Mac moderno.

Para obter a versão beta da próxima atualização do sistema operacional da Apple em execução no seu computador, você precisa se inscrever no programa de teste beta da Apple. A adesão é gratuita. Em seguida, você precisa instalar o certificado adequado do site beta público da Apple e, em seguida, obter as atualizações pelo ar.

Se você já ingressou no programa beta gratuito da Apple anteriormente, precisará se inscrever novamente para essas versões mais recentes. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Também:

Com o programa beta público da Apple, você pode baixar e instalar o macOS Monterey em seu Mac. Apenas certifique-se de que é um computador secundário e não o principal, pois ele pode estar cheio de bugs e pode quebrar coisas. Para facilitar as coisas, detalhamos as etapas de download e instalação abaixo.

Faça backup do seu dispositivo (consulte esta página de suporte da Apple ). Visite o site do programa Apple Beta em seu Mac e clique no botão de inscrição. Faça login com seu login de ID Apple. A partir daí, leia e aceite o contrato da Apple. Em seu Mac, visite beta.apple.com/sp/betaprogram/guide. Pode ser necessário entrar com seu login de ID Apple. Baixe o perfil de configuração beta. (Siga as etapas na tela.) Você precisará tocar na guia macOS.

Role para baixo e selecione "você pode inscrever seu Mac".

Na próxima página, selecione Baixar a opção macOS Public Beta Access Utility.

Se você vir um pop-up perguntando se deseja permitir downloads, clique em "Permitir". O instalador beta (macOSPublicBetaAccessUtility.dmg) irá para seus Downloads. Localize-o e clique duas vezes nele para abri-lo. Clique duas vezes no arquivo .pkg dentro para executar o instalador. Você pode ver um aviso aconselhando-o a fazer backup do seu Mac. Clique em OK e em Continuar duas vezes. Aceite o contrato de licença de software da Apple. Agora, clique em "Instalar" e digite sua senha de administrador, se solicitado. O instalador fará o download. A atualização de software das preferências do sistema deve ser aberta com o download do beta. Clique em Atualizar agora para baixar o software beta público quando solicitado. O download do arquivo levará algum tempo. Quando o download for concluído, o Mac deve reiniciar. Após reiniciar, o instalador do ‌macOS Monterey‌ deve ser iniciado. Caso contrário, ele pode ser encontrado na pasta Aplicativos. A partir daqui, clique em "Continuar" e siga as etapas conforme as instruções. Você concordará com os termos e condições novamente. Selecione a unidade em que deseja instalar o beta público. Você pode escolher sua unidade principal ou uma partição que você criou. Clique em Instalar e digite sua senha de administrador. Em seguida, clique em OK e em Reiniciar (ou espere que o Mac reinicie automaticamente). Depois que seu Mac reiniciar, o processo de instalação do Monterey começará. A instalação da atualização demora algum tempo. Quando a instalação for concluída e seu Mac reiniciar, ele estará executando o beta.

Se você deseja verificar se ele funcionará em seu sistema, consulte nosso guia no tópico:

A Apple semeará vários desenvolvedores e betas públicos do macOS Monterey durante o verão - que você poderá baixar pelo ar. Espere que as versões finais da atualização do software sejam lançadas oficialmente para todos os modelos de Mac com suporte neste outono, provavelmente por volta de outubro. A versão final também será gratuita e poderá ser baixada pelo ar através da App Store no seu computador - nenhum programa beta da Apple é necessário.



Escrito por Maggie Tillman.