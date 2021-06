Como funciona o AirPlay para Mac e o que é necessário para usá-lo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a Apple apresentou o macOS 12 Monterey na WWDC 2021 , anunciou que o sistema operacional apresentará a capacidade de AirPlay para Mac.

A tecnologia AirPlay da Apple permite que você transmita vídeos, imagens, música e outras formas de mídia de um dispositivo Apple para outro dispositivo compatível. Por exemplo, você pode "AirPlay" conteúdo de um iPhone, iPad ou Mac para uma Apple TV ou smart TVs e alto-falantes compatíveis com AirPlay. Agora, com o macOS Monterey, é possível transmitir conteúdo diretamente para o Mac, o que significa que você pode fazer seu iPhone reproduzir uma música ou vídeo em seu MacBook ou até mesmo compartilhar sua tela.

Nota: AirPlay 2 é a mais recente iteração do AirPlay, o protocolo de streaming sem fio proprietário da Apple. Com o AirPlay 2, o áudio em várias salas agora é possível.

Existem três coisas principais que você pode fazer ao usar o AirPlay para Mac:

Conteúdo AirPlay para o seu Mac: você pode usar o AirPlay para enviar conteúdo para o seu Mac de um iPhone, iPad ou outro Mac. Você pode transmitir vídeos, ver e editar apresentações do Keynote e ouvir música no seu Mac enquanto ela é reproduzida no seu outro dispositivo. Funciona com qualquer dispositivo Apple, quer compartilhem ou não o mesmo ID Apple.

O Mac pode ser um alto-falante AirPlay 2. Você pode transmitir música ou podcasts para o seu Mac ou usá-los como um alto-falante secundário para áudio em várias salas. Espelhe ou estenda a tela: você pode espelhar seu iPhone ou iPad em seu Mac ou estender sua tela usando um Mac como uma tela secundária para aplicativos como o Keynote.

AirPlay para Mac requer pelo menos dois dispositivos Apple executando as versões mais recentes das atualizações do sistema operacional divulgadas no WWDC 2021. Você precisa de um dispositivo Apple compatível, como um iPhone ou iPad, bem como um Mac compatível. AirPlay funciona sem fio por Wi-Fi, mas também oferece suporte a uma conexão com fio por USB se você não tiver acesso a Wi-Fi.

Embora alguns dos recursos do macOS Monterey sejam exclusivos dos Macs com M1, o AirPlay não é um deles. Aqui estão os Macs que suportam streaming AirPlay:

MacBook Pro (2018 e posterior)

MacBook Air (2018 e posterior)

iMac (2019 e posterior)

iMac Pro 92017)

Mac Mini (2020 e posterior)

Mac Pro (2019)

E aqui estão os dispositivos que você pode usar para o conteúdo AirPlay para um Mac:

iPhone 7 e posterior

iPad Pro (2ª geração e posterior)

iPad Air (3ª geração e posterior)

iPad (6º e mais tarde)

iPad mini (5ª geração e posterior)

Nota: Os modelos mais antigos de iPhone, iPad e Mac podem compartilhar conteúdo em uma resolução mais baixa com modelos Mac compatíveis se “Permitir AirPlay para” estiver definido como “Todos” ou “Qualquer pessoa na mesma rede” em suas preferências de Compartilhamento.

A capacidade de adicionar AirPlay ao Mac estará disponível quando iOS 15 , iPadOS 15 e macOS Monterey forem lançados para os consumidores no outono de 2021. Atualmente, os betas do desenvolvedor dessas atualizações de software estão disponíveis para teste e os betas públicos estão definidos para chegar neste verão. Eles serão lançados oficialmente para os consumidores baixarem neste outono.

Escrito por Maggie Tillman.