Economize em um novo Apple MacBook Air ou MacBook Pro para Amazon Prime Day

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está procurando uma oferta de Prime Day para os Macs mais recentes, você veio ao lugar certo, pois a Amazon tem ofertas para os mais recentes MacBook Air e MacBook Pro de 13 polegadas.

Ambos os modelos mais recentes - lançados no final de 2020 - estão disponíveis com desconto nos EUA e no Reino Unido.

Existem agora duas versões do MacBook Air, ambas com o mesmo processador Apple M1. O modelo básico possui gráficos de 7 núcleos com o modelo mais caro tendo gráficos de 8 núcleos.

O MacBook Pro de 13 polegadas também mudou para processadores Apple M1 em novembro de 2020, embora a versão Intel ainda esteja disponível.

A única diferença real entre o Pro de 13 polegadas e o MacBook Air é a ventoinha que permite cargas sustentadas por um período mais longo. Ele também tem a barra de toque também.

Aqui estão as ofertas do Amazon Prime Day MacBook e você pode ver outros preços para todos os MacBooks abaixo:

• Apple MacBook Air M1 - economize 5 por cento, agora $ 949 (era $ 999). Processador Apple M1, 8 GB de RAM, SSD de 256 GB, tela de 13 polegadas, cinza espacial. Confira esta oferta do MacBook Air .

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

• Apple MacBook Pro M1 - economize 11 por cento, agora $ 1.149,99 (era $ 1.299). Processador Apple M1, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB, tela de 13 polegadas, cinza espacial. Confira esta oferta do MacBook Pro .

• Apple MacBook Air M1 - economize 10 por cento, agora £ 893 (era £ 999). Processador Apple M1, 8 GB de RAM, SSD de 256 GB, tela de 13 polegadas, cinza espacial. Confira esta oferta do MacBook Air .

• Apple MacBook Pro M1 - economize 12 por cento, agora £ 1.319,97 (era £ 1.499). Processador Apple M1, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB, tela de 13 polegadas, cinza espacial. Confira esta oferta do MacBook Pro .

squirrel_widget_3662523

squirrel_widget_193481

squirrel_widget_237735

squirrel_widget_171234

Abaixo estão links rápidos diretos para as páginas de negócios dos principais varejistas, apenas no caso de você estar procurando algo que não abordamos.

Escrito por Dan Grabham.