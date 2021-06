Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na WWDC 2021, a Apple se concentrou inteiramente em software, revelando grandes atualizações para iOS 15 , iPadOS 15 , macOS Monterey , watchOS 8 e até mesmo tvOS 15. Infelizmente, não mencionou nenhum novo hardware, incluindo o muito falado M1X MacBook Pro . Ou não foi?

Aparentemente, os metadados do vídeo WWDC 2021 da Apple no YouTube confirmaram a existência de um novo MacBook Pro rodando um processador M1X Apple Silicon ainda não anunciado. O usuário do Twitter Max Balzer identificou tags de palavras-chave para o clipe oficial de recapitulação do WWDC da Apple. Eles incluíram menções de "M1X", "M1X MacBook Pro" e outros termos como iOS 15, Apple Event e Apple Special Event.

Você pode ver os metadados na imagem abaixo:

OK ok ok



Todos fiquem calmos ... mas acabei de ver essas tags na transmissão ao vivo da Apple no YouTube da palestra de 7 de junho !!!



A APPLE CONFIRMOU O M1X !!! @jon_prosser você estava certo afinal !!!



Isso não é falso, você pode obter a extensão @TubeBuddy para YT e mostrá-los! pic.twitter.com/C54sBydj7u - Max Balzer (@maxbalzer_) 9 de junho de 2021

Isso significa que a Apple planejou originalmente anunciar um MacBook Pro com M1X durante sua palestra WWDC 2021 na segunda-feira?

Os próximos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas da Apple devem apresentar a próxima geração M1X Apple Silicon com oito núcleos de alto desempenho e dois núcleos de eficiência energética. Esses laptops M1X têm sido muito comentados há meses e foram amplamente considerados como aparecendo durante a conferência de desenvolvedores da Apple. Mas, infelizmente, isso nunca aconteceu. Agora, eles provavelmente não chegarão até o final deste ano.

Não está claro se a Apple descartou o anúncio no último minuto e, em caso afirmativo, por quê, mas entramos em contato com a empresa para um comentário.

