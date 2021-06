Requisitos de sistema do macOS Monterey: quais Macs oferecem suporte ao macOS 12?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O macOS 12 da Apple foi anunciado e será conhecido como macOS Monterey. Temos tudo o que você precisa saber sobre o novo sistema operacional em nosso guia completo do macOS Monterey .

Considerando que a atualização do Big Sur do ano passado não deixou muitos Macs mais velhos sem energia, desta vez estamos perdendo alguns anos de compatibilidade para o MacBook Air e o MacBook Pro - agora eles precisam ser feitos após o início de 2015. O iMac, em comparação, apenas avança em um ano.

Claro, os proprietários de Macs mais antigos ainda podem executar uma versão relativamente nova do macOS, com o Big Sur do ano passado suportando desde 2013 e o Catalina desde 2012.

Para evitar dúvidas, Monterey suporta Apple Silicon e Intel Macs, assim como Big Sur fazia antes. A Apple ainda está vendendo Macs Intel e, embora isso vá mudar, você deve pensar que as atualizações de software darão suporte aos modelos da Intel por mais alguns anos, pelo menos.

MacBook de 12 polegadas (início de 2016 e depois)

MacBook Air (início de 2015 e mais tarde)

MacBook Pro (início de 2015 e depois)

Mac mini (final de 2014 e mais tarde)

iMac (final de 2015 e mais tarde)

iMac Pro (2017 e posterior)

Mac Pro (final de 2013 e mais tarde)

