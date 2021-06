O macOS Monterey está chegando: novo Safari, controle universal, atalhos e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Junto com suas outras atualizações de software, a Apple lançou a versão mais recente do macOS, conhecida como macOS Monterey . Esta é a versão 12, então é o macOS 12 após a mudança do ano passado para o macOS 11 com Big Sur .

O Safari foi reformulado com um design mais limpo e grupos de guias, enquanto os atalhos da Siri também vêm para o Mac. As extensões do Safari do Mac também podem ser usadas nas versões iOS / iPadOS do Safari. Os novos aprimoramentos do FaceTime mais os recursos do SharePlay também estão chegando ao Mac.

O recurso mais interessante, porém, é a capacidade de AirPlay para o seu Mac a partir do seu iPhone ou iPad - há muito aguardado - bem como o Universal Control, parte do software Continuity da Apple que permite que todos os dispositivos Apple funcionem juntos.

Em primeiro lugar, o Controle Universal permite que você use um teclado Mac com um iPad, simplesmente aproximando o iPad do Mac. Você também pode mover o cursor do mouse entre os dispositivos.

Mas o mais interessante é que você pode arrastar um arquivo do iPad para o Mac e até mesmo para um segundo Mac, desde que esteja tudo conectado à sua conta iCloud. Presumimos que esse recurso requer que você tenha um dos novos M1 Macs, mas estamos aguardando a confirmação disso.

Finalmente, você também pode ter seu Memoji no login, bem como ter uma pasta separada no Launchpad para jogos, para que eles não se confundam com o seu material de produtividade.

Escrito por Dan Grabham.