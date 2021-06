data de lançamento do macOS 12, recursos e tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A cada ano, a Apple lança uma nova versão do macOS, seu software para laptops e desktops da Apple.

Este ano não será exceção, já que a Apple se prepara para lançar ainda mais novos Macs durante 2021, com atualizações para o iMac de 27 polegadas e MacBook Air esperadas junto com uma nova linha de MacBook Pro (14 e 16 polegadas), todos rodando um novo M1X ou processador M2 . Não temos certeza se veremos um novo Mac Pro este ano ou não.

Não esperamos que o macOS 12 seja um grande lançamento do venerável sistema operacional da Apple, mas ainda deve haver algumas melhorias razoáveis sobre as quais ouviremos durante a conferência de desenvolvedores da Apple esta semana (WWDC) .

Será lançado junto com outros lançamentos de software da Apple para 2021

data de lançamento do macOS 12 provavelmente em setembro

O lançamento do macOS 12 acontecerá junto com o iOS 15 , iPadOS 15 e watchOS 8 ainda este ano. Normalmente é setembro, embora a data do macOS possa ser outubro.

A atualização será gratuita como as atualizações de software da Apple geralmente são. Nesse momento, ele estará disponível por meio do miniaplicativo de atualização de software em Preferências do sistema, como com qualquer outra atualização de software Mac.

Provavelmente conhecido como versão 12

Provavelmente, ele receberá o nome de um marco da Califórnia novamente

No ano passado, foi lançado o macOS 11, encerrando 20 anos de versões incrementais do macOS 10 (ou MacOS X, como era conhecido anteriormente).

O macOS 11 Big Sur foi claramente designado para ser conhecido como macOS 10.16 porque as compilações do desenvolvedor foram rotuladas assim. No entanto, a mudança do Mac para o hardware Apple Silicon - seus próprios processadores - significava que um novo começo era garantido.

Como Big Sur, o novo software terá um nome que provavelmente será outro marco da Califórnia. Monterey tem sido uma opção comentado por um tempo, mas não tem sido usada - e é geograficamente próxima a Big Sur. Então ele se encaixa.

As primeiras versões do OS X da Apple eram conhecidas após os Big Cats (Jaguar, Tiger, Leopard e assim por diante), mas mudaram para marcos com o OS X 10.9 Mavericks.

Os requisitos de sistema do macOS 12 são provavelmente semelhantes aos requisitos de sistema do macOS 11 Big Sur .

MacBook (2015 ou mais recente)

MacBook Air (2013 ou mais recente)

MacBook Pro (final de 2013 ou mais recente)

Mac mini (2014 ou mais recente)

iMac (2014 ou mais recente)

iMac Pro (de 2017)

Mac Pro (2013 ou mais recente)

É inteiramente possível que a Apple também interrompa o suporte para alguns modelos mais antigos de 2013-2015, talvez com 2015 como o ponto de corte. É provável que as atualizações de software ainda venham para Macs baseados em Intel nos próximos anos, pois a Apple ainda está vendendo-os, especialmente no nível Pro.

Recursos a serem anunciados na WWDC

Atualizaremos esse recurso à medida que soubermos mais

Com o grande redesenho de Big Sur no ano passado, mais o suporte para Apple Silicon e também para Intel, é provável que este ano seja mais leve em novos recursos, mas traga mais refinamentos.

Muitos dos recursos podem estar sob o capô, também, com suporte para mais opções gráficas que dizem que virão para o MacBook Pro e Mac Pro de 16 polegadas quando ele eventualmente for movido para o Apple Silicon. No momento, os Apple Silicon Macs suportam apenas 16 GB de RAM. Isso vai mudar este ano, mas é limitado por hardware e não por software.

