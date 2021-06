Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Detalhes da bateria com vazamento encontrados em um banco de dados de regulamentação chinesa sugerem que a Apple poderia estar preparando modelos de 14 e 16 polegadas do MacBook Pro para o lançamento.

Descobertos pela primeira vez por MacRumors, os fragmentos de informações da bateria relacionados às variantes futuras, com muitos rumores, foram arquivados em 14 de abril pelo fornecedor da Apple, Sunwoda Electronic. E, o que é crucial, essas baterias combinam com as encontradas em modelos de MacBook mais antigos e de tamanho semelhante.

Como visto abaixo, o preenchimento da bateria superior é visto com um identificador de modelo semelhante à Apple A2527, avaliado em 8.693 mAh / 11,45V. Isso é muito semelhante à bateria atual do MacBook Pro de 16 polegadas, que é avaliada em 8.790 mAh / 11,36V.

É uma equação semelhante com o pedido do modelo potencial de 14 polegadas de 30 de março, também feito pela Sunwoda, que apresenta o número de modelo A2519. Esta bateria é classificada para 6.068 mAh a 11,47 V, que é um pouco mais alta do que a classificação de 5.103 mAh do atual MacBook Pro de 13 polegadas.

Há uma discrepância maior aí - no entanto, com os rumores da mudança de design para um modelo de 14 polegadas, isso poderia potencialmente fornecer mais espaço para uma bateria maior. Esse aumento foi encontrado quando o MacBook Pro de 15 polegadas passou para 16 polegadas, por exemplo.

Naturalmente, como já mencionamos, esta não é nossa primeira indicação de que a Apple está preparando novos modelos de MacBook.

Na semana passada, foi sugerido que a Apple revelaria modelos Pro de 14 e 16 polegadas com novos chips MX1 (não M2, como se pensava anteriormente) já em seu evento WWDC 2021 na próxima semana. No entanto, outros relatórios foram mais conservadores, sugerindo que não veremos novos modelos de MacBook Pro até o final de 2021.

De qualquer forma, esses detalhes mais recentes da bateria dão crédito aos rumores sobre o tamanho dos modelos Pro.

E embora possamos não obter suporte semelhante para outros detalhes de rumores - como uma tela Mini LED, a remoção da barra de toque e talvez até mesmo o retorno de um slot de cartão SD - até o anúncio oficial em si, podemos não ter que esperar muito .

Escrito por Conor Allison.