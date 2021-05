O novo iMac da Apple começará a ser vendido nesta sexta-feira

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A nova versão do iMac da Apple começará a ser enviada aos clientes nesta sexta-feira, 21 de maio.

Analisamos o novo iMac que possui o mais recente chip Apple Silicon M1 interno e uma tela retina de 4,5K de 24 polegadas. Em nossa análise, dissemos: "A Apple realmente tirou isso da bolsa com este impressionante redesenho de seu venerável all-in-one, que apresenta o alto nível que esperamos de um Mac baseado em M1."

O novo iMac de 24 polegadas apresenta sete acabamentos de cores diferentes (apenas quatro no modelo básico, no entanto), bem como novos teclados e mouses com a mesma cor, enquanto o teclado apresenta Touch ID em um desktop Mac pela primeira vez.

Existem dois níveis de preços diferentes - $ 1.299 em quatro cores e $ 1.499 em todas as sete cores e você pode adicionar mais armazenamento por um extra de $ 200 / £ 200. Como o MacBook Pro de 13 polegadas, todos os modelos apresentam o processador M1 de 8 núcleos, 8 GB de RAM e armazenamento de 256 GB, mas têm gráficos de 7 ou 8 núcleos, dependendo do nível que você escolher.

O dispositivo é mais fino do que antes e a moldura menor, embora a tela ainda tenha um contorno branco neutro em cada modelo - então o invólucro colorido não acompanha tudo. O conector de alimentação agora também é magnético, enquanto a nova fonte de alimentação permite que você conecte a Ethernet a ele.

Você também obtém apenas o teclado Touch ID e portas USB-C extras no modelo mais caro, enquanto o modelo inferior tem apenas uma versão padrão do Magic Keyboard (provavelmente você pode atualizar).

A Apple diz que seus gráficos oferecem uma melhoria de desempenho cerca de 2x em relação à versão anterior. também.

Escrito por Dan Grabham.