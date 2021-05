Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As renderizações baseadas em informações que vazaram nos deram nossa primeira olhada no próximo MacBook Air , com o laptop aparentemente guardado para uma atualização colorida.

As novas imagens vêm do artista conceitual Ian Zelbo e são formadas por imagens da vida real e informações compartilhadas com eles pelo informante da indústria Jon Prosser . O resultado é o nosso melhor olhar até o que se suspeita ser o futuro MacBook Air M2.

Após o redesenho do iMac em abril, Prosser sugere que o MacBook Air agora é ideal para a mesma pintura. Sete opções de cores estarão disponíveis no total - azul, prata, verde, amarelo, laranja, rosa e roxo - com a Apple também potencialmente trocando o formato de cunha do laptop em favor de um estilo plano.

Como mostram os renderizadores, os engastes prateados e pretos que sempre estiveram presentes nos modelos de MacBook também estão configurados para serem removidos, com bordas brancas em torno da tela combinando com um novo teclado (que parece apresentar teclas de função maiores também).

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

E embora Prosser observe que o tamanho da tela é atualmente desconhecido, relatórios anteriores sugeriram que modelos de 14 polegadas do MacBook Pro M2 devem ser lançados ainda este ano.

Quer continue a ser de 13 polegadas ou a Apple introduza um modelo ligeiramente maior com seu redesenho colorido, também se espera que tenha duas portas USB-C - uma em cada lado da unidade - e poderia hospedar o retorno do carregamento MagSafe, no entanto. isso ainda não foi confirmado por Prosser.

Novamente, uma vez que esses renderizadores são baseados em imagens e informações de fontes anônimas, é sensato aceitá-los com uma pitada de sal - mesmo se eles seguirem o padrão lógico de que a Apple irá alinhar os designs do MacBook com o novo iMac.

Na realidade, não saberemos com certeza até que a Apple lance os modelos atualizados, com Prosser sugerindo que este novo MacBook Air não chegará até "o final do ano", no mínimo.

Escrito por Conor Allison.