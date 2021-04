Apple alerta para escassez de suprimentos para Mac e iPad no final de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple avisou que alguns de seus produtos sofrerão escassez de suprimentos ainda este ano.

Tim Cook, da Apple, fez a surpreendente admissão durante a chamada de lucros da Apple no último trimestre, onde relatou lucros recordes. "Esperamos ser controlados pela oferta, não pela demanda", disse Cook a analistas e ficou claro durante a ligação (também com o diretor financeiro Luca Maestri) que os problemas afetariam as linhas de Mac e iPad.

Com o mais recente iPad Pro baseado no mesmo chip M1 do MacBook Air, Mac Mini e MacBook Pro de 13 polegadas, a Apple provavelmente não teve falta desse produto. Mas a Apple viu um aumento nas remessas de iPad e Mac no ano passado devido ao aumento no trabalho e educação em casa e, embora seja relatado que a Apple tem toda a produção de chips baseados em 5 nm de que precisa, outros componentes são montados no Aparentemente, a placa-mãe do Mac está em falta, enquanto o iPad enfrenta uma falta de tela.

Cook disse que a empresa não teve os mesmos problemas que as outras nos últimos meses devido à escassez de chips e outras coisas: "Não tivemos uma escassez de fornecimento de material no segundo trimestre. Você acaba colapsando todos os seus buffers e compensações. Isso acontece com todos os através da cadeia de abastecimento. Isso permite que você vá um pouco mais longe do que esperávamos vender quando entramos no trimestre ".

Escrito por Dan Grabham.