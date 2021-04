Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não é incomum que os processadores sejam atualizados anualmente, então deve-se esperar que o processador Mac personalizado da Apple, o M1, seja substituído por um chip posterior. Na verdade, um novo relatório da Nikkei Asia afirmou que um processador de próxima geração acabou de entrar em produção em massa neste mês.

Atualmente apelidado de M2, o novo chip provavelmente levará pelo menos três meses para ser produzido e poderá começar a ser comercializado em julho de 2021. Provavelmente será incluído na próxima rodada de atualizações da Apple para a linha de MacBook. Rumores apontam para modelos de MacBook Pro de 14 e 16 polegadas com designs totalmente novos chegando já no segundo trimestre de 2021. Isso além de um iMac de 27 polegadas redesenhado ainda este ano e uma versão menor do Mac Pro provavelmente chegando em 2022 .

A Apple disse no ano passado que levaria cerca de dois anos para que a empresa trocasse totalmente os chipsets Intel pela Apple Silicon, como o M1.

Lembre-se de que o silício ‌M1‌ personalizado da Apple foi lançado no ano passado como uma atualização do Mac mini, MacBook Air e MacBook Pro de 13 polegadas. Mais recentemente, a Apple lançou iMacs de 24 polegadas redesenhados e uma nova linha de iPad Pro - todos rodando o mesmo processador ‌M1‌ baseado em 5 nm, que a Apple usa TSMC para produzir.

O M1 vem com uma CPU de 8 núcleos, até uma GPU de 8 núcleos, um motor neural de 16 núcleos, arquitetura de memória unificada e muito mais, o que significa que pode oferecer incrível eficiência de energia e potência bruta. Nikkei disse que espera-se que o M2 continue integrando CPU, GPU e Motor Neural no mesmo chip.

Escrito por Maggie Tillman.