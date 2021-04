Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Acredita-se que o próximo iMac da Apple esteja passando por uma grande reformulação e, agora, um vazamento afirmou que ele também pode ter uma tela maior.

A Apple oferece o iMac nos tamanhos de 21,5 polegadas e 27 polegadas. Leaker 10vetodream afirmou que a empresa está desenvolvendo um iMac de última geração, que contará com sua maior tela até o momento. O vazador disse especificamente (de acordo com uma tradução do Google para o chinês) que "é realmente grande e maior do que o maior". Isso sugere que o novo modelo terá uma área visível maior do que o modelo existente de 27 polegadas .

Devemos notar que l0vetodream, que tem um histórico sólido, também tweetou mais tarde : "Não sei por que vocês gostam de interpretar demais minhas palavras".

O iMac tem um design de oito anos, mas seu novo visual deve espelhar os engastes reduzidos e as laterais mais planas do iPad Pro 2018.

Em janeiro, a Bloomberg disse que o iMac será semelhante ao Apple Pro Display XDR de 32 polegadas . O pequeno iMac de 21,5 polegadas também pode ser aumentado para até 24 polegadas como parte do redesenho. Esses novos desktops all-in-one devem ser lançados nos próximos meses.

Quando os novos modelos de iMac chegarem, espere que eles também venham rodando um chip Apple Silicon de próxima geração.

Escrito por Maggie Tillman.