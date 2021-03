A Conferência de Desenvolvedores da Apple está de volta em junho e apenas online mais uma vez

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A WorldWide Developer Conference da Apple, conhecida como WWDC, estará de volta em junho e permanecerá apenas online. WWDC 2021 seguirá o formato do evento do ano passado, substituindo a conferência física anual.

O evento - alguns dos quais serão transmitidos ao vivo para todos, não apenas os desenvolvedores - acontecerá de 7 a 11 de junho. Você precisará de uma conta de desenvolvedor da Apple para acessar a maior parte dele.

A Apple ainda vai usá-lo para revelar seus planos de melhorias para suas plataformas de software, incluindo as novas versões deste ano do iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS.

Deve haver muitas atualizações desta vez, considerando que esperamos uma série de novos dispositivos durante 2021, não menos importante, os novos Apple Silicon Macs e uma nova Apple TV , além de Apple Tags .

"Adoramos reunir nossos desenvolvedores todos os anos na WWDC para aprender sobre nossas tecnologias mais recentes e conectá-los com os engenheiros da Apple", disse Susan Prescott, vice-presidente mundial de relações com desenvolvedores da Apple.

"Estamos trabalhando para tornar o WWDC21 nosso maior e melhor até agora, e estamos ansiosos para oferecer aos desenvolvedores da Apple novas ferramentas para apoiá-los enquanto criam aplicativos que mudam a maneira como vivemos, trabalhamos e nos divertimos."

A Apple diz que sua base de desenvolvedores agora chega a mais de 28 milhões de desenvolvedores e o formato dos últimos anos terá permitido que mais deles do que nunca explorassem toda a gama de sessões disponíveis. A Apple acrescenta que haverá "novas maneiras de os desenvolvedores interagirem com os engenheiros e designers da Apple para aprender sobre as estruturas e tecnologias mais recentes".

As inscrições estão abertas para o Swift Student Challenge da Apple, onde você pode criar uma cena interativa de três minutos em um playground Swift. As inscrições estão abertas até 18 de abril.

Escrito por Dan Grabham.