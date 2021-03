O Mac OS X da Apple tem 20 anos: é por isso que durou 19 deles

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há 20 anos, a Apple não era o sucesso global que é agora, mas teve um período de sucesso em termos de Mac com o todo-poderoso iMac G3 já no mercado há mais de dois anos e o PowerMac G4 nas prateleiras.

Mas o sistema operacional lançado no iMac G3 estava rangendo. Conhecido como Mac OS 9, ele mudara muito pouco desde o primeiro Macintosh em 1984, verdade seja dita. Certamente não havia mudado muito desde 1991, quando o System 7 foi lançado.

E embora fosse relativamente simples de usar, era realmente um sistema operacional de tarefa única em um mundo multitarefa e parecia antiquado em comparação com o Windows 95 e o ainda melhor Windows 98.

Hoje, 20 anos atrás, a Apple suspendeu seu sucessor do Mac OS 9. Chamado de Mac OS X, a versão 10.0 em diante acabou sendo uma odisséia de 19 anos com 16 atualizações que se tornaram anuais depois de um tempo. Big Sur, a última iteração do macOS - com o estilo agora - finalmente chegou à versão 11.0. Como o iPhone X, o X no Mac OS X foi pronunciado dez.

Mas mesmo Big Sur seria a 17ª versão, 10.16 em certo ponto (havia 16 versões, mas Cheetah era a 10.0). O beta do desenvolvedor que testamos no ano passado tinha o número 10.16, então claramente que a decisão de mudar para a versão 11.0 foi tardia. Na verdade, Big Sur não é um grande passo à frente, mas sinaliza um novo começo para o Mac, pois diz adeus ao poder da Intel e olá ao Apple Silicon .

Inicialmente, a Apple deu ao seu SO o nome de grandes felinos (Puma, Jaguar, Tiger e assim por diante) antes de mudar para marcos californianos quando o poço secou.

As origens do macOS que usamos hoje são muito antigas e, na verdade, você pode rastrear a linhagem até a outra empresa de computação de Steve Jobs, a NeXT (que a Apple acabou comprando, anunciando o retorno de Jobs à Apple). A NeXT desenvolveu o sistema NeXTSTEP semelhante ao Unix que, essencialmente, era melhor do que qualquer coisa que a própria Apple tentou desenvolver um sistema operacional de próxima geração. Tinha algo parecido com a agora familiar doca, por exemplo.

E assim o trabalho no OS X progrediu, com o projeto conhecido como Rapsódia e o esforço indo para um único sistema operacional, sobre o qual Jobs foi comentado pela primeira vez na Macworld 2000 (veja o vídeo abaixo). Mas ele atrasou e levou um ano até que um lançamento para o consumidor fosse feito.

Lançada em 24 de março de 2001, a primeira versão do Mac OS X Cheetah teve uma reação mista. Parecia ótimo graças aos gráficos Quartz e uma nova interface aqua que apresentou o dock pela primeira vez. Funcionou bem com a internet. Mas eram poucos os recursos, enquanto a pior parte era que o desempenho em Macs G3 baseados em PowerPC era especialmente ruim.

Você se viu voltando ao modo clássico, que era essencialmente o OS 9. O Puma - lançado em setembro de 2001 - estava muito melhorado, mas ainda estava um pouco lento. O OS 9 foi descontinuado no final de 2001.

Muitos aplicativos não funcionavam no OS X para começar e várias empresas como a Quark e Aldus não desenvolveram aplicativos OS X imediatamente, o que ironicamente abriu a porta para a Adobe eventualmente dominar o espaço criativo com sua Creative Suite (agora Creative Cloud )

Algumas versões do OS X provavelmente valeram a pena ser aquelas que se tornaram o OS XI, como o Leopard, que foi uma grande atualização.

Atualizações regulares para o OS X nem sempre resolvem os problemas. Às vezes, eles os criaram. Isso não é exclusivo da Apple, é claro, você saberá que o Windows Me, Vista e Windows 8 não atendiam ao padrão do Windows XP, 7 e 10. E com o OS X até a versão final de 2019 - macOS 10.15 Catalina - era pobre . Quebrou alguns aplicativos e muitos atrasaram a atualização. Adobe Photoshop Elements, por exemplo, parou de funcionar a menos que você tivesse a versão mais recente com a Adobe recomendando que os usuários não atualizassem.

Então, por que o OS X / macOS resistiu? Porque foi capaz de evoluir. Alguém usando Cheetah poderia usar Catalina. É muito diferente, mas também é o mesmo. Olhando para as fotos mais antigas do OS X, é impressionante o quanto ele mudou dentro do mesmo design básico - esse também é o caso do iOS na última década. As versões posteriores do macOS ficaram mais coloridas, o que foi bem-vindo, e o design que temos hoje reflete as escolhas de design da Apple no iOS e no iPadOS, é claro.

Big Sur está mais parecido com o iPadOS do que nunca em termos de como seus elementos são projetados. Isso é uma coisa boa, não é emburrecimento - vir para o Mac deve ser um passo natural em relação ao iPhone e iPad. E deve ser facilmente utilizável por quem nunca o viu antes. Essa é a marca de um sistema operacional verdadeiramente excelente.

Escrito por Dan Grabham.