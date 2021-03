A Apple atualiza o pacote iWork de Pages, Numbers e Keynote com novos recursos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple atualizou seu pacote de aplicativos iWork, Pages, Numbers e Keynote. Os rivais do Microsoft Office estão agora na versão 11 e as atualizações são para as versões para macOS, iOS e iPadOS.

O novo recurso principal da versão do macOS é um navegador de mídia atualizado, que permite pesquisar imagens e outros elementos para adicionar aos seus documentos com muito mais facilidade.

A Apple também introduziu uma atualização para o Keynote para Mac (foto acima) que facilita a apresentação em uma chamada de vídeo. Anteriormente, ele permitia que você reproduzisse uma apresentação de slides em uma janela em setembro passado, mas agora você pode ver suas anotações, o slide atual e o próximo slide em uma janela especial.

Pages, Numbers e Keynote no iOS e iPadOS foram remodelados com novos controles de edição e teclados precisos. A ideia é que você possa ajustar mais facilmente a aparência e o posicionamento de texto, tabelas e outros objetos.

Anteriormente, o iWork oferecia suporte ao reconhecimento de manuscrito Scribble da Apple no iPadOS em inglês, mas agora ele reconhecerá texto em cinco idiomas adicionais: português, francês, italiano, alemão e espanhol.

