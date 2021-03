Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Referências a novos modelos de iMac foram descobertas no último beta público do macOS, mais uma vez alimentando as especulações de que a Apple poderia estar desenvolvendo novas versões do dispositivo com chips de silício da Apple.

Conforme detectado pelo 9to5Mac , a chegada do macOS Big Sur 11.3 beta 5 continha os códigos para dois novos modelos iMac - iMac21,1 e iMac 21,2. Não se pensa que isso esteja relacionado ao tamanho da tela e, sim, ao ano de 2021.

Curiosamente, isso também segue um relatório que surgiu em janeiro, afirmando que os dois novos iMacs com chips Apple Silicon tinham os codinomes J456 e J457. Isso é algo que o 9to5Mac foi capaz de confirmar no macOS beta. E, de acordo com o relatório inicial, tanto os modelos de 21,5 polegadas quanto os de 27 polegadas serão atualizados em algum momento deste ano.

Claro, esta última descoberta veio da parte de trás da Apple descontinuando oficialmente o iMac Pro e algumas versões do iMac de 21,5 polegadas - outra grande dica de que um iMac com processador M1, ou algo ainda mais recente, chegará em breve.

Não se sabe quando isso acontecerá, embora nosso melhor palpite apontasse para um possível evento da Apple em abril, antes do lançamento de mais modelos de MacBook com Apple Silicon no outono .

De qualquer forma, quando o iMac finalmente recebe um chip Apple Silicon, também há rumores de que o fará com um design completamente atualizado. Alguns relatórios sugerem que os novos modelos - talvez os dois descritos neste novo macOS beta - apresentarão uma aparência semelhante ao Pro Display XDR.

Se a Apple realmente decidir misturar as coisas, isso representará a maior mudança de design que o iMac já viu em oito anos - já era tempo, diríamos.

