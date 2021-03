Apple descontinua mais iMacs, atualize entrando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está prestes a comprar um iMac, não faça isso - está claro que a gama está prestes a ser atualizada. Os novos modelos terão processadores próprios da Apple em vez da Intel , continuando a partir do lançamento do Mac mini com base em M1, MacBook Pro de 13 polegadas e MacBook Air em novembro passado.

Em primeiro lugar, a Apple descontinuou o iMac Pro . Isso fez todo o sentido, já que o iMac padrão é agora mais profissional do que nunca. Mas agora parece que a Apple está dando um passo adiante ao descontinuar algumas versões do iMac padrão, especificamente o de 21,5 polegadas, que teve suas versões SSD de 512 GB e 1 TB removidas do site da Apple.

Isso vem na sequência de um boato anterior de que o iMac de 21,5 polegadas está sendo totalmente descontinuado e que uma versão de 24 polegadas será lançada em seu lugar.

Isso faria sentido, dada a direção que o mercado de monitores está tomando, onde as pessoas estão naturalmente gravitando em direção a monitores maiores. De fato, no verão passado, quando a Apple lançou seu mais recente iMac , ela apenas atualizou a versão de 27 polegadas ( leia nossa análise do iMac 2020 ).

E, claro, porque sabemos que a Apple está planejando terminar sua transição para a Apple Silicon até 2022, além de um monte de outros rumores de que o iMac que chegará será redesenhado significativamente com um design mais moderno, especificamente engastes mais finos ao redor da tela .

A Apple também descontinuou recentemente o HomePod , dizendo que está "concentrando nossos esforços no HomePod mini". Os rivais minaram significativamente o HomePod principal, com dispositivos como o Sonos One e o Amazon Echo Studio.

Escrito por Dan Grabham.