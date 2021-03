O MacBook Pro poderia vir com um processador Apple M1X ou M2 de 16 núcleos?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está renovando a linha do MacBook Pro este ano e os rumores mais recentes que surgiram são uma mistura do antigo, do novo e do incerto.

No entanto, eles vêm do confiável vazador AppleLeaksPro da Apple , então vale a pena pelo menos considerá-los. Sabemos que a Apple atualizará o MacBook Pro de 16 polegadas para seus próprios processadores Apple Silicon nos próximos um ou dois anos e, portanto, faria todo o sentido oferecê-lo em 2021.

AppleLeaksPro sugere que os novos laptops estarão conosco no quarto trimestre do ano, o que faz sentido para nós. É sugerido, antes de mais nada, que o MacBook Air simplesmente terá sua contagem de núcleos dobrada de quatro núcleos no M1 atual para oito núcleos no M1X ou M2, como quer que seja chamado. Já ouvimos antes que ele ficaria mais fino e leve .

AppleLeaksPro afirma que o MacBook Pro de 16 polegadas terá um processador de 16 núcleos. Isso parece extremo para nós, mas ficamos realmente surpresos com o que a Apple conseguiu fazer com o M1, então é possível. Alternativamente, 16 núcleos também podem se referir ao processador gráfico.

O vazamento também diz que a Apple está trabalhando em um MacBook Pro Mini-Led de 14 polegadas redesenhado com uma porta HDMI e slot para cartão SD, além de três portas USB-C. Esses são todos rumores que ouvimos antes , mas realmente não achamos que seja provável que a Apple introduza um monte de portas a mais no Mac, embora o slot para cartão SD seja possível.

Finalmente, o vazamento sugere que os preços permanecerão semelhantes aos oferecidos atualmente, enquanto a Apple redesenhará o sistema de refrigeração dentro do MacBook Pro para lidar melhor com o calor.

Escrito por Dan Grabham.