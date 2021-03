Hoje, as sessões de produtos da Apple ficam online gratuitamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo realizado sessões de habilidades de produto em suas lojas por anos, a Apple disponibilizou um monte de sessões introdutórias online enquanto as lojas estão fechadas.

As sessões em questão são bastante básicas, destinadas a quem é novo no equipamento da Apple ou que comprou um produto mais avançado - como um Mac - e quer se acostumar com ele. Eles também podem ser úteis para pessoas que atualizaram para um iPad mais recente, por exemplo, que suporta o iPadOS 14 em comparação com uma versão mais antiga do iOS.

Apple diz: "Juntos ao vivo com os criativos da Apple, você explorará hardware, configurações e maneiras de se manter produtivo. Em seguida, cobriremos os recursos mais recentes e compartilharemos algumas de nossas dicas favoritas."

Atualmente, três sessões estão disponíveis para iPad, iPhone e Mac e há vários intervalos de tempo que você pode escolher para se envolver - basta inscrever-se neles com seu ID da Apple. As sessões selecionadas também contam com intérpretes de linguagem de sinais.

A Apple diz que as sessões estarão disponíveis online até setembro, mas presumivelmente, elas continuariam se houvesse demanda suficiente ou não fosse certo fazê-las na loja naquele momento. Mais avançado hoje nas sessões da Apple no passado se concentraram em fotografia, arte, design, codificação, música e muito mais.

