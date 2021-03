Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muito tempo esperávamos que a Apple retrabalhasse sua linha de notebooks em 2021. A Apple lançou o MacBook Air e o MacBook Pro de 13 polegadas com o próprio processador M1 da Apple em novembro passado, mas não houve nenhum ajuste no design.

Esperamos que o MacBook Pro de 16 polegadas se torne um modelo da Apple Silicon este ano - provavelmente com um processador M2 ou M1X atualizado, mas existem rumores de que haverá mudanças no resto da linha também. E também pode haver uma versão ainda mais leve do MacBook Air que é mais parecida com um iPad Pro, mas com macOS.

Agora, a Nikkei Asia diz que a produção de dois novos MacBooks está marcada para começar em junho. Observe que é o início da produção, portanto, eles podem não ser anunciados até essa data. Junho é geralmente um mês chave para a Apple, porque é quando ela realiza sua conferência de desenvolvedores WWDC , que estava online no ano passado como tudo o mais. E aqueles da

Este último rumor está enterrado em uma história sobre o corte da produção do iPhone 12 mini - apesar de algumas sugestões de que o iPhone 12 mini não vendeu bem, os números não parecem comprovar isso - analista Omedia diz que foi o décimo smartphone mais vendido globalmente em 2020, vendeu 14,5 milhões de unidades. No entanto, isso foi superado pelos 23 milhões do iPhone 12 e pelos 65 milhões do iPhone 11.

Escrito por Dan Grabham. Edição por Rik Henderson.