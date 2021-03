É um adeus ao iMac Pro - outro motivo pelo qual teremos um novo iMac em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple descontinuou o iMac Pro. O desktop foi essencialmente um paliativo enquanto esperávamos pela última geração do Mac Pro e tornou-se bastante claro que o iMac padrão se tornou mais do que poderoso o suficiente para a maioria dos usuários.

Com a próxima transição do iMac para os chips Apple Silicon e rumores de um novo Mac mini Pro, a Apple decidiu claramente que agora é a hora de terminar a linha iMac Pro que empregava chips Intel Xeon de ponta. Todas as opções de construção sob encomenda para o iMac Pro foram removidas do site da Apple, com apenas a versão de nível básico (ainda apenas $ / £ 5.000).

Em nossa análise do iMac 2020 em agosto passado, notamos que ele era "mais profissional do que nunca" e experimentamos níveis inacreditáveis de potência do processador Intel Comet Lake dentro de nossa máquina de análise, o épico Core i9-10900K de 10 núcleos de 3,6 Ghz. No entanto, com os números que vimos dos primeiros Macs de silício da Apple, não há razão para pensar que os chips de silício da Apple de próxima geração não poderiam atingir esses níveis de desempenho.

Esperamos muito que a Apple estreie um novo iMac em breve com um design aprimorado, notadamente com engastes mais finos, mas talvez um design traseiro mais angular e talvez até mesmo cores diferentes . Além de muitos rumores , tem havido algumas sugestões de que o iMac antigo está em falta no tamanho menor de 21,5 polegadas.

O potencial de um novo Mac mini Pro também pode significar que o nível de desempenho do Mac Pro se torna mais acessível, tornando o iMac Pro ainda mais supérfluo.

Escrito por Dan Grabham.