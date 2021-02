A Apple atualiza o macOS Big Sur para resolver problemas de USB-C

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple atualizou o macOS Big Sur para resolver problemas com hubs USB-C não compatíveis.

O USB-C tem sido uma coisa maravilhosa para os PCs Mac e Windows, com a capacidade de conectar dados, display e alimentação por meio de um único cabo. No entanto, com esse padrão, sempre há periféricos ruins e hubs USB-C não compatíveis e outros dispositivos causam problemas.

Apenas na equipe do Pocket-lint, tivemos problemas com Macs que não carregavam, telas que ficavam em branco e dispositivos não sendo reconhecidos. Alguns desses problemas ocorreram com o que a Apple chama de hubs USB-C compatíveis.

Outros usuários relataram problemas de exibição ou os Macs pararam de responder como resultado. As notas de lançamento para a atualização incomensuravelmente grande de 2 GB dizem:

O macOS Big Sur 11.2.2 evita que os modelos MacBook Pro (2019 ou posterior) e MacBook Air (2020 ou posterior) sofram danos ao serem conectados a determinados hubs e docks USB-C alimentados não compatíveis de terceiros.

A frase "incorrer em danos" é interessante, então, presumivelmente, a Apple viu um aumento no número de Macs que tiveram que ter seu hardware substituído como resultado de extras duvidosos de terceiros.

Obtenha a atualização agora acessando Preferências do Sistema> Atualização de Software.

Qual Apple MacBook é o melhor para você? MacBook Air ou MacBook Pro? Por Britta O'Boyle · 26 Fevereiro 2021

Escrito por Dan Grabham.