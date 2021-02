O 2021 Apple iMac poderia vir em cores diferentes?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há muito que esperávamos novos iMacs em 2021 - principalmente por causa da mudança do Mac para os processadores da própria Apple, que começou em novembro passado.

Também ouvimos muitos rumores de que haverá um design completamente novo para o iMac, algo que sentimos que era necessário por um tempo. Afinal, muitos monitores agora têm telas quase sem moldura, então por que não o all-in-one da Apple?

Agora, porém, há algo mais - o rumourmonger da Apple em série Jon Prosser sugere que o novo iMac estará disponível na mesma gama de cores que o recente iPad Air. Isso significa iMacs azuis, rosa e verdes!

O mais interessante - mas não é um boato que tenhamos ouvido antes - é que também pode haver um Mac mini Pro. Isso certamente faria algum sentido se houvesse um chip de acompanhamento para o Apple M1 em breve. Com M1 no mini padrão e M2 (digamos) no Pro, isso faria muito sentido. A imagem de Prosser desse dispositivo parece um Mac mini mais alto que lembra o antigo G4 Cube de 20 anos atrás. Ouvimos rumores sobre um novo Mac mini no ano passado ...

Este é definitivamente um para tomar com uma pitada de sal. Aqui está tudo o que sabemos sobre a Apple Silicon e os atuais chips M1 até agora .

