O MacBook Pro está recebendo um slot para cartão SD mais uma vez

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O analista e especialista em boatos da Apple, Ming-Chi Kuo, está de volta, desta vez sugerindo que a próxima série do MacBook Pro terá um leitor de cartão SD e uma porta HDMI também.

Ambos já fizeram aparições no MacBook Pro e estamos totalmente de acordo com o boato de que a Apple irá renovar sua linha de MacBook Pro nos próximos meses e potencialmente nas próximas semanas. E achamos que os rumores do leitor de cartão SD têm mérito - esta não é a primeira vez que os ouvimos.

No entanto, achamos que a ideia de que uma porta HDMI retornará é, digamos, altamente improvável por causa do suporte do Mac para Thunderbolt 3 e USB 4 . Kuo tem um histórico decente de rumores, mas achamos que ele entendeu errado.

Anteriormente, Kuo disse que seria "semelhante ao iPhone 12 sem bordas curvas", então talvez estejamos dizendo adeus ao topo curvo. Também acreditamos que a Touch Bar irá para o lixo enquanto o carregamento do MagSafe voltará novamente ao Mac - mas ninguém sabe como isso vai funcionar, já que o carregamento é feito via USB-C, é claro - pode muito bem ser que o cabo é capaz de se desconectar muito fácil.

Acreditamos que não haverá opção da Intel para os novos modelos, o que é uma jogada ousada, mas esperada.

Escrito por Dan Grabham.