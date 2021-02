Um novo produto da Apple misterioso foi arquivado no banco de dados Bluetooth

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo produto misterioso foi arquivado no banco de dados do dispositivo Bluetooth. O depósito foi feito em outubro de 2020 e não tinha detalhes além de um codinome - B2002.

No entanto, a Apple agora adicionou o MacBook Air atual, o MacBook Pro de 13 polegadas e o Mac mini com os chips M1 da Apple à mesma lista. Isso significa que pode ser outro modelo de Mac ainda a ser lançado.

Poderia ser um novo Mac superleve mais parecido com um iPad Pro? Isso certamente está de acordo com as capacidades do hardware e seria uma mudança interessante.

No entanto, é possível que B2002 também se refira ao próprio hardware do Bluetooth, então teremos que esperar para ver.

Esperamos uma reconfiguração da linha de Mac durante 2021 - no mínimo, os próprios chips da Apple chegarão a mais modelos, como o iMac. Mas também acreditamos que haverá um redesenho dos modelos atuais, incluindo o fim do experimento Touch Bar no MacBook Pro.

Certamente esperamos que um novo iMac seja a próxima linha de Mac a obter chips M1. Ainda há uma dúvida sobre o que acontecerá com os Macs mais poderosos, como o Mac Pro e o iMac Pro. Parece que teremos que esperar mais tempo para que esses modelos façam a transição para o Apple Silicon.

Escrito por Dan Grabham.