Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Alguns modelos de MacBook Pro são elegíveis para substituição gratuita da bateria, com a Apple reconhecendo que um pequeno número de dispositivos lançados entre 2016 e 2017 enfrentam problemas.

A empresa lançou um novo programa de reparo gratuito - comum quando um problema atinge um grande número de usuários - e lançou um documento de suporte descrevendo quais modelos específicos podem ser afetados.

A Apple anunciou que "um número muito pequeno de clientes com computadores MacBook Pro 2016 e 2017" encontrou um problema em que a bateria não carrega mais de 1% e pode estar na fila para uma substituição se os critérios descritos abaixo forem atendidos.

Aqui estão os modelos que podem ser afetados:

MacBook Pro (13 polegadas, 2016, duas portas Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 polegadas, 2017, duas portas Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 polegadas, 2016, quatro Thunderbolt 3 portas)

MacBook Pro (13 polegadas, 2017, quatro Thunderbolt 3 portas)

MacBook Pro (15 polegadas, 2016)

MacBook Pro (15 polegadas, 2017)

No entanto, apenas possuir um desses modelos não concede automaticamente a elegibilidade para a substituição. Primeiro, você precisa verificar se o indicador de status da bateria aparece com uma etiqueta "Serviço recomendado", que você pode verificar seguindo as etapas abaixo.

Para usuários que executam macOS Big Sur:

Clique no menu Apple no canto superior esquerdo

Escolha as Preferências do Sistema

Selecione Bateria, seguido de Bateria na barra lateral

A partir daqui, clique em Battery Health

Para aqueles que usam macOS Catalina ou anterior, basta segurar a tecla Opção enquanto clica no ícone da bateria na barra de menus para revelar o status da bateria.

Portanto, se você tiver um dos modelos de MacBook Pro listados e sua bateria precisar de manutenção, a Apple sugere que você entre em contato com a empresa para iniciar a substituição gratuita.

Curiosamente, o documento de suporte também indica que lançou uma atualização do macOS impedindo que o problema da bateria afete outros modelos de 2016 e 2017.

Naturalmente, a causa do problema não é detalhada, mas atualizar seu dispositivo para macOS Big Sur 11.2.1 ou posterior - ou instalar a atualização macOS Cataline 10.15.7 - deve evitar que seu laptop tenha o mesmo destino de carregamento.

Escrito por Conor Allison.