O que há de novo no macOS 11.3: os recursos mais recentes chegando em Big Sur

(Pocket-lint) - Além de novos aprimoramentos para iOS e iPadOS , a Apple também anunciou várias novas atualizações para o Mac no macOS 11.3 Big Sur.

Por enquanto, eles estão em um beta de desenvolvedor e ainda não sabemos quando serão lançados para uso público - teríamos pensado em algum momento nas próximas semanas.

Chegou o Apple Silicon: O que o Apple M1 significa para o seu próximo Mac?

O Mac certamente renovou o foco da Apple no momento devido em grande parte ao desejo da Apple de transferir o Mac para os processadores Apple Silicon e longe da Intel. No momento, o Mac mini e o MacBook Air fizeram a transição completa, com o MacBook Pro de 13 polegadas atualmente disponível com chips Intel ou Apple M1. Esperamos que as linhas de iMac e MacBook Pro façam uma transição completa este ano. Como resultado, as vendas aumentaram nos últimos meses.

macOS Big Sur trouxe uma pitada de tinta e um monte de novos recursos para o venerável sistema operacional da Apple, bem como um novo número de versão - 11. Dado que o Mac estava na versão 10, ou X, desde 2001, era bastante notável degrau.

Aqui estão todos os novos recursos que estão chegando no macOS 11.3.

Assim como o iOS e o iPadOS, o macOS agora também oferece suporte aos controladores de jogos da última geração - o Xbox Series X Wireless Controller ou o Sony DualSense.

Os aplicativos iPadOS podem ser iniciados com uma janela maior (felizmente), enquanto há um novo painel de preferências que permite que você tenha maior controle sobre os atalhos do teclado.

Agora você pode reorganizar as seções na Página inicial, incluindo seus sites favoritos, Lista de leitura e sugestões de Siri. As extensões também podem usar o espaço da página Nova guia.

A reprodução automática agora é compatível com o Apple Music, enquanto o emparelhamento estéreo HomePod também é compatível .

O Apple News agora tem uma guia Pesquisar - mais uma vez, é semelhante às novas versões do iOS e iPadOS, enquanto a área de assinatura News + também foi alterada para facilitar a navegação. O Lembretes agora tem alguns novos recursos para facilitar a navegação - as entradas agora podem ser movidas para cima e para baixo em qualquer lista, até mesmo uma lista inteligente, enquanto você também pode imprimir listas e classificar listas por mais parâmetros.

Escrito por Dan Grabham.