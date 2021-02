Os últimos programas beta do macOS, o par estéreo HomePod está chegando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O HomePod e o HomePod mini da Apple se encaixam perfeitamente em seu ecossistema de dispositivos, como você esperava e esperava, com uma omissão gritante quando se trata de usuários do macOS, que há muito tempo não conseguem usar duas das caixas de som como par estéreo na maioria dos aplicativos .

Isso tem sido uma grande vergonha, já que a versão mini do alto-falante em particular seria um ótimo par de desktops ao lado de um monitor - mas no momento você só pode usá-los em estéreo em alguns aplicativos como o Apple Music.

Com o lançamento da versão beta do macOS Big Sure 11.3, no entanto, foi feita uma mudança que adiciona pares estéreo de HomePods às configurações de saída de áudio em seu Mac, permitindo que você o selecione como uma fonte de saída de todo o sistema em estéreo.

Sendo um beta, o recurso ainda tem muitos bugs e não funciona o tempo todo, mas mostra claramente que a Apple está ouvindo e corrigindo o problema.

Algo que é importante observar, porém, é que só porque esse recurso está presente na versão beta, não significa que fará o corte final - especialmente porque aparentemente não está funcionando tão consistentemente quanto você gostaria. É bem possível que a Apple possa retirá-lo da versão completa e salvá-lo para quando ele estiver funcionando perfeitamente.

Escrito por Max Freeman-Mills.