MacBook Air para ficar mais fino e leve com carregamento MagSafe estilo iPhone 12

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está prestes a lançar uma versão mais fina do MacBook Air, mais parecida com o MacBook anterior a 2017. A mudança sem dúvida foi possibilitada pela mudança da Apple para seus próprios processadores, o que significa que o MacBook Air agora não tem ventilador.

Quando o modelo revisado do Apple M1 foi lançado em novembro , expressamos surpresa que a Apple não tinha sido mais radical com suas escolhas de design, mas agora parece que as coisas estão indo nessa direção.

Também parece que o novo design com carregamento magnético MagSafe - pode ser de forma semelhante ao iPhone 12, pode ser uma nova porta ou pode de alguma forma magnetizar o cabo USB-C - teremos que esperar para ver nessa frente.

A notícia é cortesia do principal observador da Apple, Mark Gurman, escrevendo na Bloomberg, que falou com fontes com conhecimento do projeto. A fonte também parece confirmar que a borda ao redor da tela encolherá, o que é algo que criticamos em nossa recente análise do MacBook Air M1 .

Curiosamente, a fonte também diz que um MacBook Air de 15 polegadas estava nos cartões em um ponto, embora isso não esteja acontecendo atualmente (achamos que deveria!).

No início desta semana, cobrimos um boato semelhante sobre o MagSafe chegando ao MacBook Pro e isso também adiciona peso a isso. Gurman também diz que o novo Pro trará de volta um slot para cartão SD, o que seria uma grande surpresa. Os novos modelos também vão dizer adeus à tão difamada e pouco utilizada Touch Bar .

Como previmos várias vezes antes, Gurman diz que o Mac suportará celular (presumivelmente 5G) no futuro, bem como Face ID, mas é improvável que isso aconteça na primeira iteração dos redesenhos.

Bem como as atualizações do MacBook Air e Pro, também esperamos um novo iMac para lançar este ano - novamente com um redesenho com engastes mais finos - bem como um MacPro baseado em Intel revisado e um MacPro baseado em Apple Silicon.

Escrito por Dan Grabham.