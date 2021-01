Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple está planejando anunciar iMacs e Mac Pros em 2021 com novos designs e Apple Silicon.

De acordo com Mark Gurman da Bloomberg, que tem um histórico sólido, o iMac receberá sua renovação mais significativa desde 2012. A Apple deve deixar cair o queixo sob a tela, aparar as molduras e adotar novamente o design de parte traseira plana. As novas máquinas se parecerão com o Pro Display XDR. Os novos iMacs substituirão as versões de 27 polegadas e 21,5 polegadas agora disponíveis.

Os novos iMacs não apenas terão um novo visual, mas serão equipados com a tecnologia Apple Silicon, de acordo com o relatório. A Apple também poderia lançar um novo monitor externo, um sucessor do Thunderbolt Display, em algum momento de 2021. Outros relatórios também afirmam que a Apple está desenvolvendo MacBook Pros com um novo design e sem barra de toque. Portanto, a Apple parece estar preparando uma revisão geral.

Quanto ao Mac Pro, a Apple planeja atualizar a torre atual, mas ela virá com processadores Intel. A empresa está trabalhando em um novo formato para a máquina, no entanto, que é menos da metade do tamanho do Mac Pro atual. Ele terá um exterior de alumínio e pode "invocar a nostalgia do Power Mac G4 Cube", disse Bloomberg. O novo Mac Pro também rodaria Apple Silicon.

A Apple Silicon estreou no ano passado com o processador M1 no mais recente MacBook Air, MacBook Pro e Mac Mini.

Escrito por Maggie Tillman.