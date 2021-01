Relatórios: Novos MacBook Pros terão um novo design e descartarão a Touch Bar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Relatórios sugerem que a Apple apresentará novos MacBook Pros em breve e que esses modelos apresentarão um novo design.

Esperávamos que houvesse um novo MacBook Pro de 16 polegadas em breve, já que, como o Pro menor, ele mudará para o Apple Silicon. No entanto, o que é novo é o conteúdo de um relatório do conhecido analista Ming-Chi Kuo, que é um observador de longa data da Apple.

Em termos de novo design. Kuo diz que será "semelhante ao iPhone 12 sem bordas curvas, mas há uma ligeira curva na tampa, então isso pode ir. Para ser honesto, a geração atual do Pro é semelhante a este de qualquer maneira, então estamos pegando Isso com uma pitada de sal. Mas o que é mais interessante é que esses modelos significarão o fim da era da Touch Bar também, ao que parece, com o retorno das teclas físicas.

Kuo também acredita que o carregamento MagSafe voltará mais uma vez ao Mac - mas ninguém sabe como isso funcionará, já que o carregamento é via USB-C - pode ser que haja algum tipo de tecnologia inteligente para incorporar MagSafe no USB-C cordão? Kuo também sugere que haverá portas adicionais do que antes.

Kuo diz que não haverá opção da Intel nos novos modelos, o que é uma jogada ousada, mas esperada.

Escrito por Dan Grabham.