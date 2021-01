A Apple pode lançar um Mini LED Macbook Air e iPad Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já faz um bom tempo que ouvimos que a Apple está querendo embarcar na onda do Mini LED e mudar a tecnologia por trás de suas telas geralmente impressionantes.

No final do ano passado, esses rumores giravam em torno de novos modelos de Macbook Pro para 2021, e agora as coisas mudaram para se concentrar em alguns dos outros grandes vendedores da Apple, ou seja, o iPad Pro e o Macbook Air.

Estão circulando relatórios de que esses dois produtos estão em linha para o tratamento com Mini LED, embora eles aparentemente estejam em prazos muito diferentes. Primeiro, o iPad Pro, que deve ser atualizado depois que o novo iPad Air o apagou de algumas maneiras após o lançamento.

O modelo maior de 12,9 polegadas pode ser atualizado para uma tela Mini LED, de acordo com fontes que conversaram com o blog japonês Mac Otakara, e seria anunciado em março, se as informações estiverem corretas.

Você presumiria que o tablet também receberia as atualizações esperadas internamente, incluindo um novo chip em seu coração, então seria interessante ver como sua proposta de valor pode mudar.

Separadamente, o MacBook Air é um grande sucesso para a Apple no mercado de laptops, mas que acabou de ser atualizado com o lançamento da versão com motor M1. Portanto, não se espera que veja qualquer tipo de atualização iminente, mas um novo relatório DigiTimes fixou-o em um provável lançamento de 2022.

Isso faria algum sentido, dando ao laptop atual tempo para dormir, e poderia vê-lo agraciado com um chip de silício da Apple de segunda geração também.

Em ambos os casos, é claro que teremos que esperar para ver, e não teríamos muitas esperanças de notícias firmes sobre o MacBook Air tão cedo. Obviamente, levará menos tempo para descobrir se essas previsões sobre o lançamento em março de um novo Mini LED iPad Pro são precisas.

Escrito por Max Freeman-Mills.