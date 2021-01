Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Escritório de Patentes e Marcas dos EUA concedeu à Apple duas novas patentes para carregamento sem fio bidirecional. As patentes, notadas pela primeira vez pela Patently Apple , incluem desenhos que mostram que a Apple imaginou um MacBook capaz de carregar um iPhone, iPad e Apple Watch.

A empresa também incluiu desenhos de iPads e iPhones que podem carregar dispositivos sem fio. Lembre-se de que outros fabricantes de telefones já oferecem dispositivos que podem fazer o chamado carregamento reverso sem fio. A versão da Apple é um pouco única, no entanto, já que suas imagens de patentes mostram a tampa, o apoio para as mãos e o trackpad do MacBook carregando sem fio um dispositivo iOS.

Esse recurso em um futuro MacBook seria útil caso você não tivesse acesso a tomadas elétricas ou blocos de energia. Imagine que você está longe de um carregador e seu Apple Watch está prestes a ficar sem bateria; não seria ótimo se você pudesse trazê-lo de volta da beira da morte com o seu iPhone? Da mesma forma, você pode carregar seu iPhone com seu laptop.

Some tudo isso e a Apple parece estar avançando rapidamente em direção a um futuro em que seus dispositivos poderão ser concebidos sem portas e capazes uns dos outros.

Mas o problema é o seguinte: MacBooks e iPads têm corpos de alumínio no momento, o que os torna incompatíveis com a tecnologia de carregamento sem fio. Se a Apple algum dia lançar sua própria tecnologia de carregamento sem fio reverso, ela terá que redesenhar totalmente seus dispositivos. Considerando que a empresa não faz isso há anos, não estamos prendendo a respiração ainda.

Escrito por Maggie Tillman.