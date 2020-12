Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Escritório de Patentes e Marcas dos EUA concedeu à Apple uma patente para um teclado “reconfigurável” para Macs. O teclado apresenta uma pequena tela para cada tecla física, em vez de rótulos gravados, o que permitiria ao teclado mostrar diferentes caracteres-chave.

Os rótulos das teclas, visíveis graças às telas orgânicas de diodos emissores de luz com matrizes de pixels, não estariam em alta resolução, mas seriam dinâmicos o suficiente para mostrar os caracteres de acordo com a preferência do usuário. Imagine ter layouts diferentes para situações diferentes, por exemplo. Você pode ter um para jogos, codificação ou edição de vídeo. O teclado mostraria os caracteres principais com base nas configurações que o usuário programou.

O usuário pode até mesmo alternar para um teclado de idioma diferente, onde os rótulos das teclas exibidos alternam perfeitamente entre as letras do inglês e do grego, por exemplo. Os desenhos da patente revelam que a Apple está considerando usar essa nova tecnologia tanto em MacBooks quanto em teclados independentes para Mac .

Veja como a Apple descreve seu teclado reconfigurável na patente USPTO:

"Um dispositivo eletrônico pode ter um teclado reconfigurável. O teclado pode ser formado a partir de uma matriz de teclas acopladas a um compartimento. Cada tecla pode ter um membro de tecla móvel e um visor de tecla associado. Os circuitos de controle no teclado podem direcionar os visores de tecla para exibir etiquetas de chave dinamicamente ajustáveis para as teclas. Cada membro de chave móvel de chave pode ser formado a partir de uma placa de fibra óptica. A placa de fibra óptica pode ser formada a partir de um feixe de fibra coerente com primeira e segunda superfícies opostas. A primeira superfície pode ser adjacente ao tela principal e pode receber imagens de etiqueta de tecla a partir da tela de tecla. A segunda superfície pode estar voltada para fora em direção a um usuário e pode receber entrada de pressionamento de tecla dos dedos de um usuário enquanto apresenta imagens de etiqueta de tecla para visualização.

As telas principais podem ser configuradas dinamicamente com base na entrada do usuário ou outra entrada. Por exemplo, um usuário pode fornecer um dispositivo eletrônico com entrada de tecla ou outra entrada de usuário que direciona os circuitos de controle no dispositivo eletrônico para reconfigurar cada uma das etiquetas de tecla. O usuário pode, por exemplo, desejar alternar um teclado entre um primeiro formato (por exemplo, um formato do idioma inglês) e um segundo formato (por exemplo, um formato do idioma grego). Em resposta à entrada do usuário para alternar o teclado, os circuitos de controle em um dispositivo eletrônico podem ajustar os rótulos das teclas exibidos pelos visores de teclas de letras inglesas para letras gregas, mudando assim o teclado do primeiro formato para o segundo formato. "

Você pode ver os desenhos da patente representando o teclado reconfigurável da Apple na galeria abaixo:

Lembre-se de que só porque a Apple registra novas patentes no USPTO não significa que todas as suas tecnologias se tornarão realidade ou mesmo serão adicionadas aos produtos.

Escrito por Maggie Tillman.