(Pocket-lint) - A Apple está supostamente trabalhando em novos processadores Mac que podem superar os da Intel. E dizem que chegarão já em 2021.

Os chipsets Apple Silicon baseados em Arm rodando 16 núcleos de energia e quatro núcleos de eficiência estão em desenvolvimento. Eles podem até entrar em novos modelos de Mac até o final do ano que vem.

A empresa de Cupertino está até trabalhando em uma CPU de 32 núcleos, mas é mais provável que apareça em uma versão com metade do tamanho do Mac Pro em 2022.

Mark Gurman, da Bloomberg, escreveu que as novas CPUs da Apple "ultrapassarão significativamente o desempenho das últimas máquinas rodando chips Intel" se corresponderem às expectativas - pelo menos, foi o que suas fontes lhe disseram.

Os primeiros Macs da Apple a apresentarem seu próprio processamento de silício - o chip M1 - foram lançados em novembro, com novos modelos MacBook Pro 13 , MacBook Air e Mac mini já disponíveis.

O chip M1 5nm funciona em oito núcleos e inclui um motor gráfico personalizado.

A Apple continuará a oferecer dispositivos Mac com tecnologia Intel no futuro próximo, embora a transição para o uso de seu próprio silício seja totalmente inevitável. Além de um benefício financeiro, permite à empresa oferecer maior compatibilidade cruzada com dispositivos iOS.

Escrito por Rik Henderson.