(Pocket-lint) - A Apple vai investir pesadamente em mini telas LED para seus MacBooks a partir de 2021, de acordo com o renomado analista da indústria Ming-Chi Kuo.

Ele afirmou em seu último relatório que a empresa de Cupertino apresentará dois modelos Apple Silicon MacBook Pro com mini telas LED no próximo ano, cada um com designs de "novo formato".

A tecnologia de painel Mini LED é superior à retroiluminação LED existente, usada nos modelos atuais de MacBook. Em vez de iluminados pelas bordas, os mini LEDs ficam atrás do substrato do LCD e fornecem escurecimento local preciso. Isso permite níveis de preto mais profundos e cores precisas, enquanto o brilho também pode ser mais pronunciado.

Kuo acredita que a Apple será uma das maiores adotantes mundiais de mini telas LED, tendo anteriormente previsto que o próximo iPad Pro apresentará a tecnologia. Seu último relatório afirma que a Apple poderia distribuir entre 10 e 12 milhões de dispositivos usando os painéis somente em 2021.

Isso, ele supõe, é porque o dinheiro que a Apple economiza usando seu próprio processamento de silício pode ser reinvestido em tecnologia de tela.

“Como o custo do Apple Silicon é significativamente menor do que o da CPU Intel, o uso do Apple Silicon pode compensar o aumento no custo do uso de mini painéis de LED”, explicou.

Kuo também sugere que um novo MacBook Air mais acessível com uma mini tela LED estará disponível em 2022.

Escrito por Rik Henderson.