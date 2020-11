macOS Big Sur agora está disponível para download gratuito para seu Mac

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A versão completa do macOS Big Sur já está disponível para download gratuito na Apple, para todos os Macs compatíveis. Basta ir para Preferências do Sistema> Atualização de Software no menu Apple em seu Mac. Se você quiser verificar se ele funcionará no seu sistema, verifique esta peça:

Em vez de ser a 16ª revisão do Mac OS X como costumava ser conhecido, a Apple designou o novo software como versão 11.0. O lançamento segue um segundo candidato a lançamento que apareceu em Macs de testadores beta - incluindo para nós aqui na Pocket-lint. Há algum tempo que o usamos e achamos que é ótimo - com um visual novo e moderno.

O design está mais de acordo com o sistema operacional do iPad e iOS, mas há vários outros novos recursos e ajustes. O novo sistema operacional também permite que as pessoas com novos Macs baseados no Apple M1 - o novo MacBook Air , MacBook Pro e Mac mini - executem aplicativos iOS e iPadOS.

Os lançamentos do macOS da Apple costumavam ser chamados de grandes felinos - como Leopard e Panther - mas, nos últimos anos, eles receberam o nome de lugares na Califórnia - daí Big Sur, depois de Catalina.

Quer mais informações sobre o macOS Big Sur?

Escrito por Dan Grabham.