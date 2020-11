Evento Apple Silicon da Apple: Chip radical, então por que nenhum Mac radical?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O evento Apple Silicon rendeu uma plataforma totalmente nova para o Mac - como esperado - bem como um novo MacBook Air e MacBook Pro 13, novamente como esperado. Havia também um Mac mini que não esperávamos, embora devêssemos ter dado as unidades de desenvolvimento lançadas aos desenvolvedores em junho eram Mac minis.

Mas uma coisa se destacou para mim - a falta de um recurso matador para os próprios novos Macs. Ochip M1 de oito núcleos está na vanguarda do design de chip de computação móvel baseado em ARM e tem uma distância surpreendente de recursos técnicos. Mas o que também faz é nos permitir ter recursos que vimos no iPad Pro no Mac também.

Ficamos realmente surpresos, por exemplo, que não havia suporte para Face ID ou eSIM , mesmo uma opção 5G para o Air, talvez. E embora o toque sempre fosse improvável, deveria ser possível agora. Parece que a teimosia sobre o toque no Mac continuará - porque, assim como o macOS passou da versão 10 para a 11, finalmente, esta foi a oportunidade perfeita para quebrar a tradição e mudar o que significa ser um Mac - afinal, até mesmo o o design externo pouco mudou.

Porque o que eu realmente quero é um dispositivo do tipo iPad Pro, mas com macOS em vez de iPadOS, para dar a flexibilidade de uso de desktop completo quando você quiser, mas a mobilidade de um iPad quando em movimento. E isso realmente poderia ter sido para onde um novo dispositivo do estilo MacBook Air poderia ter se dirigido.

Em vez disso, a Apple apelou a potenciais compradores do Air com a promessa de um Mac mais rápido graças ao M1, gráficos mais rápidos e SSDs mais rápidos - sempre bem-vindos, bateria de longa duração - novamente um grande benefício dos chips baseados em ARM e um design sem ventoinha para o MacBook Air - muito bem-vindo.

De fato, como na última geração, o Air parece uma compra melhor do que o MacBook Pro básico. Até 15 horas de navegação na web sem fio e até 18 horas de reprodução de vídeo é bastante impressionante para o Air, com o Pro oferecendo duas horas extras também. E o sinal de inicialização está de volta, o que também é um pequeno recurso excelente que estamos recebendo.

Claro, quando se trata de avaliar o valor dessas máquinas, tudo gira em torno dos aplicativos e sua compatibilidade com o novo chip M1. Com os aplicativos Adobe Creative Suite supostamente lançados em breve para a Apple Silicon, pode ser que vejamos grandes nomes mergulharem imediatamente. Mas o Rosetta 2 pode realmente interferir na compatibilidade de aplicativos? E também parece haver uma limitação da Apple Silicon na RAM - de 16 GB - o que decepcionará alguns compradores do MacBook Pro 13 também.

Apesar dessas incógnitas, temos certeza de que a Apple venderá grande quantidade dessas novas máquinas. Com certeza serão alguns meses interessantes para descobrir como os novos usuários se adaptam aos Macs Silicon da Apple.

Esperamos que a Apple tenha um hardware Mac ainda mais interessante na manga para 2021. Porque certamente parece que a Apple poderia ter sido mais ousada hoje - uma mudança radical no processador exigiu Macs radicais.

Escrito por Dan Grabham.