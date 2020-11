Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante um evento virtual " One More Thing " em 10 de novembro de 2020, a Apple anunciou um novo MacBook Pro de 13 polegadas com seu chip M1 Apple Silicon.

Em junho, a Apple revelou planos para começar a usar seus próprios processadores personalizados custom em Macs e, agora, está anunciando esses Macs e prometendo desempenho líder da indústria por watt. A Apple disse que o chip M1 é o primeiro de uma família de chips Apple Silicon . O chip de 5 nanômetros suporta Thunderbolt e USB 4, tem uma CPU de oito núcleos e ostenta os "gráficos integrados mais rápidos do mundo" com um mecanismo neural de 16 núcleos que pode processar 11 trilhões de operações por segundo.

A Apple disse que o chip M1, quando emparelhado com o sistema de resfriamento ativo do ‌MacBook Pro‌, resulta em um desempenho até 2.8x mais rápido do que a geração anterior. Isso também torna o laptop até 3x mais rápido do que o laptop Windows mais vendido, de acordo com a empresa. Na verdade, o novo ‌MacBook Pro‌ de 13 polegadas é agora o notebook profissional compacto "mais rápido do mundo", com até 17 horas de navegação sem fio na web e até 20 horas de reprodução de vídeo.

Isso é o dobro da vida útil da bateria do MacBook Pro da geração anterior e significa que o novo MacBook Pro de 13 polegadas tem a bateria mais longa de todos os tempos. Outros novos recursos do laptop incluem microfones com qualidade de estúdio, Enclave seguro da Apple no M1 e Touch ID e duas portas Thunderbolt com USB 4. Ele pesa 1,3 kg e possui um teclado mágico, uma tela Retina, até 1 TB de armazenamento de estado e até 16 GB de RAM

O ‌MacBook Pro‌ de 13 polegadas está disponível pelo mesmo preço inicial de $ 1.299. Os pré-pedidos estão abertos, com remessa programada para começar a partir de meados de novembro de 2020. Um Mac Mini e MacBook Air também estão disponíveis com o chip M1. Parece que você ainda pode comprar modelos antigos de MacBook Pro com Intel da Apple também.

Escrito por Maggie Tillman.